Estudiantes anunció al panameño Romeesh Ivey

El atacante panameño Romeesh Ivey se convirtió en el más reciente refuerzo de Estudiantes de Mérida para la Temporada 2026.

«¡Velocidad, desborde y gol! Romeesh Ivey se une al rojiblanco«, publicó el elenco académico en la red social X.

Ivey, de 31 años de edad, militó en el segundo semestre del año pasado en el Botev Vratsa de Bulgaria, país en el que también fue parte del Spartak Varna y el Etar. Además jugó en la liga colombiana y la de su país.

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La del delantero se unió a las altas de Ángel Flores, Andrés Montero, Michael Maldonado, César Magallán, el colombiano Geovan Montes y los ecuatorianos Bryan Rivera y Luis Caicedo.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo