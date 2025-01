Estados Unidos dio la lista para el amistoso con la Vinotinto

La selección de Estados Unidos iniciará entrenamientos este martes de cara a sus primeros amistosos de 2025, ante Venezuela y Costa Rica.

El seleccionador Mauricio Pochettino convocó a 24 jugadores para el tradicional campamento de enero de la escuadra norteamericana, que incluye a 23 integrantes de la MLS.

Además de veteranos como Tim Ream, Walker Zimmerman y Miles Robinson, aparecen siete futbolistas que recibieron su primera convocatoria con el equipo de las barras y las estrellas.

Estados Unidos entrenará en Fort Lauderdale para medirse a la Vinotinto el 18 de enero, en el Chase Stadium a las 4 de la tarde, hora venezolana.

La concentración seguirá para el compromiso ante Costa Rica, en Orlando el 22 de enero.

El conjunto que será anfitrión del próximo Mundial encarará este año la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf.

Porteros: Drake Callender (Inter Miami), Matt Freese (New York City), Patrick Schulte (Columbus Crew), Zack Steffen (Colorado Rapids).

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), George Campbell (Montreal, CAN), DeJuan Jones (Columbus Crew), Shaq Moore (Dallas), Jalen Neal (Montreal, CAN), Tim Ream (Charlotte), Miles Robinson (Cincinnati), John Tolkin (New York Red Bulls), Walker Zimmerman (Nashville).

Mediocampistas: Benjamin Cremaschi (Inter Miami), Emeka Eneli (Real Salt Lake), Diego Luna (Real Salt Lake), Jack McGlynn (Philadelphia Union).

Delanteros: Patrick Agyemang (Charlotte), Caden Clark (Montreal, CAN), Jesús Ferreira (Dallas), Brian Gutiérrez (Chicago Fire), Matko Miljevic (Sin equipo), Indiana Vassilev (St. Louis City), Brian White (Vancouver Whitecaps, CAN).

