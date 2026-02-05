Eric Ramírez anunciado por el Carabobo FC

Carabobo FC anunció este jueves el fichaje del delantero Eric Ramírez para el Torneo Apertura 2026 y la Copa Libertadores.

«Ustedes lo pedían y aquí está. Eric Ramírez fortalecerá nuestro frente de ataque, con toda su experiencia en Europa, Colombia y Argentina«, publicó el elenco valenciano en la red social X.

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«El delantero vinotinto llega a préstamo procedente de Dynamo Kyiv«, precisó el conjunto del centro del país.

El barinés jugó el pasado semestre en el Bohemians checo, también cedido del Dynamo Kyiv ucraniano.

Carabobo inició la Temporada 2026 con un empate ante el Portuguesa FC y visitará el domingo al Trujillanos FC.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo