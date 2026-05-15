Empezó la cuarta jornada de los cuadrangulares del Apertura

La fecha 4 de la Fase Final del Torneo Apertura 2026 se puso en marcha este viernes con un encuentro.

Deportivo La Guaira y UCV FC igualaron 0-0 en el Olímpico capitalino, con lo que repartieron puntos al igual que en la jornada anterior.

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El elenco naranja disputó más de la mitad del partido con uno menos por la expulsión de José Alí Meza en el minuto 44.

UCV se mantuvo puntero del Cuadrangular A con 6 puntos, seguido de La Guiara con 4.

La jornada se completará el domingo con los encuentros Estudiantes de Mérida-Carabobo FC, Portuguesa FC-Academia Puerto Cabello y Metropolitanos FC-Deportivo Táchira.

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Foto: Prensa Liga Futve