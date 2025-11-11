El Zamora-Puerto Cabello no se disputará

La Fase Final del Torneo Clausura 2025 terminó de manera oficial luego de que la Liga Futve anunciara que el segundo tiempo del duelo entre Zamora FC y Academia Puerto Cabello no se jugará.

«La programación de los 45 minutos restantes del partido entre Zamora y Puerto Cabello, que se disputarían el martes 11 de noviembre, quedó sin efecto a solicitud de ambos clubes y considerando su intrascendencia deportiva«, publicó el ente.

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El encuentro fue suspendido al medio tiempo el 31 de octubre por fallas eléctricas en Barinas. Puerto Cabello estaba ganando 0-1 pese a contar con uno menos por expulsión.

De esta manera, el equipo carabobeño y el barinés terminaron su participación en los cuadrangulares con 5 partidos, uno menos que el resto de participantes.

Puerto Cabello ganó el Cuadrangular A con 13 puntos y se medirá a Carabobo FC en la Final del Clausura.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo