El viernes empezará la Temporada 2023 del fútbol venezolano

La Liga Futve de la primera división fijó para este viernes el inicio de la Temporada 2023, con la participación de 15 equipos.

Deportivo Lara será el gran ausente de la nueva campaña, al no completar los recaudos necesarios para su participación.

Con ello, en cada una de las 30 jornadas del campeonato, habrá un elenco que tendrá libre, iniciando esta semana con Portuguesa FC.

Además, se ratificó la presencia de Rayo Zuliano, tras su fusión con Zulia FC, y del campeón de la segunda división de 2022, Angostura FC.

El partido inaugural del certamen será el viernes entre Caracas FC y Carabobo FC en el estadio Olímpico capitalino.

El duelo de la fecha será el que enfrentará el domingo a Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida, en una nueva edición del clásico andino.

Primera Jornada – Temporada 2023

Viernes 3 febrero

Caracas FC vs. Carabobo FC – Caracas – 5:00 pm

Zamora FC vs. Hermanos Colmenárez – Barinas – 7:30 pm

Sábado 4 febrero

Angostura FC vs. Mineros de Guayana – Ciudad Bolívar – 5:00 pm

Deportivo La Guaira vs. Monagas SC – Caracas – 7:30 pm

Domingo 5 febrero

Metropolitanos FC vs. UCV FC – Caracas – 3:00 pm

Deportivo Táchira vs. Estudiantes de Mérida – San Cristóbal – 5:15 pm

Academia Puerto Cabello vs. Rayo Zuliano – Puerto Cabello – 7:30 pm

Descansa: Portuguesa FC

