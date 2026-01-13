El uruguayo Rodrigo Pollero jugará en el Deportivo Táchira

El Deportivo Táchira anunció al delantero uruguayo Rodrigo Pollero como su más reciente refuerzo para la Temporada 2026.

«Y llegó el 9 al Aurinegro. Bienvenido, Rodrigo, a enamorar con goles y buen fútbol a la hinchada más grande y popular de Venezuela«, publicó el club andino en las redes sociales.

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Pollero, de 29 años de edad, militó el año anterior en el River Plate de su país y acumula experiencia en la liga suiza y el ascenso brasileño.

Táchira retomó sus entrenamientos de pretemporada en San Cristóbal tras completar la semana pasada una gira por Bogotá, en la que disputó tres amistosos ante conjuntos colombianos.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo