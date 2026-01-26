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El Torneo Apertura 2026 empezará este jueves

26 de enero, 2026

La Liga Futve publicó este lunes el calendario de la primera jornada del Torneo Apertura 2026, que iniciará el jueves y cerrará el domingo.

El primer partido de la Temporada 2026 será el Deportivo Táchira-Anzoátegui del jueves en Pueblo Nuevo.

El viernes seguirá la fecha con el Academia Puerto Cabello-Metropolitanos FC, mientras que el sábado se jugarán tres encuentros y el domingo dos.

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El Apertura repetirá el formato de las últimos años, con 13 fechas en la fase regular, fase final con dos grupos de cuatro equipos y final a partido único.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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