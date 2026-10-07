El Olímpico de la UCV volverá a recibir público

El estadio Olímpico capitalino reabrirá sus puertas al público a partir de este miércoles, aunque con aforo limitado.

«El Caracas FC informa que las autoridades universitarias encargadas de administrar el estadio Olímpico de la UCV han autorizado la habilitación de la grada sur para el ingreso de 3000 aficionados«, publicó el club avileño en las red social X.

Caracas FC se medirá el miércoles a las 6 de la tarde a Yaracuyanos FC por la Copa Venezuela y el domingo a las 5 y de la tarde a Zamora FC por el Torneo Clausura 2026.

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El escenario de Los Chaguaramos recibió público de manera oficial por última vez el 31 de mayo, durante la Fase Final del Torneo Apertura.

Tras los terremotos de junio, los partidos de los cuatro equipos de la primera división que utilizan el estadio en el Clausura y la Copa Venezuela se disputaron a puerta cerrada, solo con la presencia de personal autorizado, invitados y prensa.

Adicionalmente, Caracas y UCV FC tuvieron que disputar sus llaves de Copa Sudamericana en julio fuera de la capital debido a esta restricción.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo