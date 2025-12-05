El Mundial 2026 definió sus 12 grupos

Este viernes se realizó en Washington el sorteo del Mundial 2026, en el que quedaron confirmados algunos choques fuertes desde la fase de grupos.

El vigente campeón mundial, Argentina, tuvo un emparejamiento amigable, en el Grupo J con Argelia, Austria y la debutante Jordania.

Brasil, el otro sudamericano cabeza de grupo, enfrentará en el C a la competitiva Marruecos, Haití y Escocia.

Uruguay tendrá en el H uno de los duelos estelares de la ronda inicial ante España. Además se medirá a la debutante Cabo Verde y Arabia Saudita.

Colombia también tendrá un rival de peso en el K, Portugal, junto a la debutante Uzbekistán y el ganador del repechaje entre RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Ecuador repetirá en el E el choque de 2006 ante Alemania, completando su llave con la debutante Curazao y Costa de Marfil.

Paraguay quedó en uno de los grupos más exigentes, el D, junto a Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje C de Europa (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía).

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Si Bolivia supera en el repechaje a Surinam e Irak, irá al I, uno de los más potentes con Francia, Senegal y Noruega.

México como local encabeza el A, con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador entre Chequia, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

Canadá tendrá en el B a Catar, Suiza y el ganador del repechaje europeo de Italia, Bosnia y Herzegovina, Gales e Irlanda del Norte.

Panamá cayó en el último grupo, el L, junto a Ghana y donde se dará uno de los mejores partidos entre Inglaterra y Croacia.

Los dos grupos confirmados sin equipos de Conmebol y Concacaf son el F, con Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania; y el G, con Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Este sábado, la FIFA anunciará el calendario de partidos del Mundial.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo