El Grupo Centro Occidental de la Liga Futve 2 jugó este miércoles

La sexta jornada de la Temporada 2026 del Grupo Centro Occidental de la segunda división disputó sus cuatro partidos este miércoles.

Barquisimeto SC ganó 1-2 ante Atlético El Vigía. Luis Martell en el minuto 41 y Marcelo Jiménez en el 90+1 anotaron por la visita. El empate parcial fue de Raúl Torres de penal en el 60.

Ureña SC venció 2-4 a Atlético Barinas. Los goles del cuadro azucarero fueron de Ray Montaño en el 7, Cristhian Mendoza en el 54 y 58, y Jesús Colina en el 90. Por el local marcaron Diego Rodríguez en el 31 y Roswuar Olivera en el 37.

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Yaracuyanos FC triunfó 2-1 ante Zamora FC B. David Loreto en el 34 y Luis Ibargüen de penal en el 56 marcaron por los de San Felipe, descontó Mario Álvarez en el 83.

En la noche, Deportivo Lara se impuso 1-0 ante Academia Puerto Cabello B. Ronaldo Peña hizo la diferencia en el 13.

Real Frontera tuvo fecha libre.

Barquisimeto se mantuvo puntero del grupo con 13 puntos, seguido de Lara con 11, Yaracuyanos con 10 y Ureña con 8.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Yaracuyanos FC