Eduardo Saragó tuvo su primer entrenamiento al frente del Deportivo Táchira

Este lunes inició formalmente el ciclo de Eduardo Saragó en el Deportivo Táchira, al dirigir su primer entrenamiento en la Cancha Alterna de Pueblo Nuevo.

“Entiendo que aquí lo único que sirve es lo mismo que a mí me sirve y no es otra cosa sino ganar. No concibo la vida sino de esa manera y así es Táchira“, afirmó el estratega, en declaraciones difundidas por el club aurinegro.

Saragó fue anunciado el sábado como nuevo técnico tachirense, en un momento en el que el equipo está fuera de la zona de clasificación a la fase final por el cupo a la Copa Libertadores 2023.

“Creo que tenemos el mejor plantel del fútbol venezolano, pero eso no asegura nada, así que lo tenemos que demostrar en las canchas“, comentó el entrenador.

Edgar Pérez Greco y Vicente Arruda serán los asistentes técnicos, mientras que en los próximos días se unirá el argentino Franco Cadile como preparador físico.

Saragó se estrenará este domingo, como local ante UCV FC.

Foto: Prensa Deportivo Táchira