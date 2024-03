Eduardo Saragó: “Es imposible negar que sí hay una predisposición”

El Deportivo Táchira estiró su invicto a 34 partidos, luego del empate en el clásico ante el Caracas FC, marcado por un polémico arbitraje.

“Fue un partido bastante parejo. Salimos a presionar, a atacar, fuimos un buen equipo cuando tuvimos la pelota“, repasó el técnico Eduardo Saragó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El 0-0 del domingo en el estadio Olímpico estuvo marcado por la actuación del cuerpo arbitral encabezado por Ángel Arteaga. Táchira reclamó la no sanción de penales a su favor y la no expulsión de Francisco La Mantia y Luis Casiani.

“Es imposible negar que sí hay una predisposición. Para mí no es mal árbitro, va a pitar entre semana copa internacional. Tiene que tener la autocrítica de saber que no lo hizo bien. No es culpa de él, sino de quien lo pone“, dijo Saragó.

“Es ineludible que hay una situación. Es fácil resolverlo, poner a otro. Se generó desde Acarigua, cuando yo ni siquiera estaba, y se han concatenado una serie de situaciones. El problema es quien lo pone“, insistió el estratega.

El entrenador planteó que el colegiado no aparezca más en los compromisos de su equipo: “No juguemos con la mayor manifestación social de un pueblo. Nada se compara al Táchira, a la gente le duele lo que le hicieron, la predisposición. Un poco de respeto, hay cómo solucionarlo. No lo expongan, hay más árbitros“.

Saragó no solo repasó las decisiones de Arteaga sino también la intervención del VAR, llevado por Alexis Herrera y Jorge Urrego: “Me dijo que todas se revisaron, está también involucrado el VAR, que no fue roja a La Mantia y a Casiani“.

“Hemos recibido charlas de VAR, de arbitraje, hasta dónde nos podemos meter, entender las cuatro posibilidades que da la herramienta. Habían dos profesionales muy buenos en el VAR, no sé si la comunicación entre ellos está buena. El ambiente no estaba transparente, independientemente del resultado final“, detalló el técnico aurinegro.

