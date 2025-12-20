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Eduardo Fereira regresó al Caracas

20 de diciembre, 2025

Caracas FC confirmó el fichaje del lateral Eduardo Fereira para la Temporada 2026 y la Copa Sudamericana.

«Estoy muy feliz y ansioso de que comience el torneo. Hay muchos jóvenes con proyección, así que llego con muchas ganas de competir y de llevar otra vez a esta institución a la Libertadores«, comentó el jugador al departamento de prensa avileño.

Fereira, de 25 años de edad, firmó por dos años y tendrá su segunda etapa en el club capitalino tras la vivida entre 2017 y 2022.

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«Le tenía mucha admiración por cómo él llevaba su vida, eso me gustaba y aprendí muchas cosas de él. Ahorita ya es otra manera de verlo, ya es el técnico del equipo y dentro del camerino nos da mucha confianza«, destacó el lateral en relación a reencontrarse con Fernando Aristeguieta.

Fereira ya se incorporó a la pretemporada roja, que inició esta semana.

Lavinotinto.com
Foto: Prensa Caracas FC

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