Edson Castillo es el primer fichaje del Carabobo

Carabobo FC anunció al mediocampista Edson Castillo como su primera alta de cara a la Temporada 2026 y la Copa Libertadores.

«Siento que estoy en una etapa de mi carrera donde soy más maduro, tengo bastante experiencia y puedo aportar mucho a Carabobo«, afirmó el jugador al departamento de prensa valenciano.

Castillo, de 31 años de edad, militó recientemente en el Kaizer Chiefs sudafricano y regresa al fútbol venezolano, donde jugó con las camisetas de Mineros de Guayana, Academia Puerto Cabello, Monagas SC y Caracas FC.

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«Soy un jugador dinámico, que puede ayudar tanto en la defensa como en el ataque. Soy un volante de contención que le gusta hacer goles«, repasó en relación a su estilo de juego.

Carabobo conocerá este jueves a su rival en la Fase 2 de la Libertadores, en un sorteo en el que estará en el segundo bolillero.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo