Eddie Roberts le dio el triunfo a Panamá ante Ecuador

La gira asiática de Panamá, con un plantel que incluyó dos jugadores de la Liga Futve, terminó este lunes con un triunfo en penales ante Ecuador en territorio japonés.

Eddie Roberts fue el portero de la selección centroamericana todo el partido, en la igualdad 1-1 y el triunfo 6-7 en la tanda.

El meta de Estudiantes de Mérida detuvo el cobro decisivo, en el que fue su único partido con la escuadra canalera en la gira.

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Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello) fue suplente, luego de haber sido titular en la derrota en penales ante Nueva Zelanda del jueves pasado.

11 futbolistas del torneo venezolano forman parte de la fecha FIFA extendida que cierra esta semana: siete con la Vinotinto -que jugará el martes ante Jordania-, dos con Panamá, uno con Honduras y uno con Palestina.

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Foto: Getty Images