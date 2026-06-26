Ecuador venció a Alemania y clasificó

Tres grupos definieron este jueves su panorama de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Ecuador superó 2-1 a Alemania y cerró el Grupo E como uno de los mejores terceros. El elenco europeo se adelantó con Leroy Sané en el minuto 2, en el 9 empató Nilson Angulo y Gonzalo Plata le dio triunfo a la Tri en el 77.

Costa de Marfil venció 0-2 a Curazao y pasó en el segundo lugar. Un doblete de Nicolas Pépé en el 7 y 64 le dio los puntos al conjunto africano.

Países Bajos ganó 1-3 a Túnez y se quedó con el Grupo F. Un autogol de Ellyes Skhiri en el 3 y Brian Brobbey en el 7 adelantaron al equipo naranja. Descontó Hazem Mastouri en el 54 y cerró la cuenta Jan Paul van Hecke en el 62.

Loading...

Japón y Suecia empataron 1-1 con lo que avanzaron de ronda. Daizen Maeda marcó por el elenco asiático en el 56 y Anthony Elanga igualó en el 62.

Paraguay y Australia emparejaron 0-0 en el Grupo D. El cuadro sudamericano quedó tercero y tendrá que esperar para confirmar su pase a los 32.

Turquía triunfó 3-2 ante Estados Unidos. Arda Güler en el 10, Baris Alper Yilmaz en el 31 y Kaan Ayhan en el 90+8 anotaron por el elenco europeo. Auston Trusty en el 3 y Sebastian Berhalter en el 49, por el local.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo