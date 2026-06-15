Ecuador perdió en una jornada de muchos goles

El domingo en el Mundial 2026 presentó dos goleadas, además de otra derrota para una selección sudamericana.

Ecuador perdió 1-0 ante Costa de Marfil. Luego de un trámite parejo, lo que parecía un empate sin goles se definió en el minuto 90 con un tanto de Amad Diallo.

Alemania arrolló 7-1 a la debutante Curazao. Felix Nmecha adelantó en el 6 y Livano Comenencia sorprendió para igualar en el 21. Nico Schlotterbeck en el 38 y Kai Havertz de penal en el 45+5 rompieron la igualdad.

La victoria germana se confirmó con goles de Jamal Musiala en el 47, Nathaniel Brown en el 68, Deniz Undav en el 78 y Havertz en el 88.

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Países Bajos y Japón empataron 2-2. En un trepidante compromiso, las anotaciones fueron en la segunda parte: Virgil Van Dijk en el 51, Keito Nakamura en el 57, Crysencio Summerville en el 64 y Daichi Kamada en el 89.

Suecia goleó 5-1 a Túnez. Yasin Ayari en el 7 y Alexander Isak en el 30 adelantaron al elenco nórdico, con el descuento de Omar Rekik en el 43.

El once europeo certificó con Viktor Gyökeres en el 59, Mattias Svanberg en el 84 -convalidado por el VAR- y Ayari en el 90+6.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo