Ecuador empató sin goles con Curazao

La segunda jornada de los grupos E y F del Mundial 2026 dejaron un clasificado y también un resultado sorpresivo.

Ecuador empató 0-0 con Curazao. El elenco sudamericano atacó constantemente al caribeño, pero este se defendió bien. El portero Eloy Room brilló y batió el récord de tapadas en una copa mundial.

Alemania triunfó 2-1 ante Costa de Marfil. El cuadro germano remontó para clasificar a dieciseisavos de final con doblete de Deniz Undav en los minutos 68 y 90+4. Franck Kessié adelantó al conjunto africano en el 30.

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Países Bajos arrolló a Suecia 5-1. Brian Brobbey en el 5 y 17 junto a Cody Gakpo en el 47 y 54 adelantaron a la Oranje. Descontó Anthony Elanga en el 59 y cerró la cuenta Crysencio Summerville en el 89.

Japón goleó 0-4 a Túnez. En un partido que dominó a placer, el equipo asiático tuvo como goleadores a Daichi Kamada en el 4, Ayase Ueda en el 31 y 83, y a Junya Ito en el 69.

El onceno africano -que cambió de técnico en pleno torneo- se unió a Haití y Turquía como los ya eliminados del Mundial.

Lavinotinto.com

Foto: Fef.com