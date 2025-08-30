Buscar
Duelo de venezolanos en la liga española

30 de agosto, 2025

Este sábado se midieron el Oviedo de José Salomón Rondón y la Real Sociedad de Jon Aramburu en la tercera jornada de la liga española.

Rondón ingresó en el minuto 61, en la victoria 1-0 de su equipo.

Aramburu disputó todo el partido por parte del cuadro vasco.

Oviedo obtuvo su primer triunfo en su regreso a la primera división, con lo que sumó sus primeros 3 puntos y subió al puesto 14 de la tabla.

Real Sociedad sufrió su primera derrota de la campaña y está en la casilla 15 con 2 puntos.

