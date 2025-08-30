Duelo de venezolanos en la liga española

Este sábado se midieron el Oviedo de José Salomón Rondón y la Real Sociedad de Jon Aramburu en la tercera jornada de la liga española.
Rondón ingresó en el minuto 61, en la victoria 1-0 de su equipo.
Aramburu disputó todo el partido por parte del cuadro vasco.
Oviedo obtuvo su primer triunfo en su regreso a la primera división, con lo que sumó sus primeros 3 puntos y subió al puesto 14 de la tabla.
Real Sociedad sufrió su primera derrota de la campaña y está en la casilla 15 con 2 puntos.
Lavinotinto.com
Foto: Laliga.com