Doblete de Soteldo para el triunfo de Fluminense

El Fluminense de Yeferson Soteldo venció al Gremio, en un encuentro de la penúltima jornada del Brasileirao.

El volante fue titular, disputó 69 minutos y marcó en el 19 y 52, para el triunfo de su equipo 1-2 como visitante.

Soteldo marcó sus primeros goles con la camiseta del Flu, con lo que acumula 2 tantos y 1 asistencia en 21 encuentros disputados, 6 de ellos como titular.

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El criollo no anotaba en un partido oficial desde octubre de 2024, cuando lo hizo con el Gremio en una victoria ante Atlético Goianiense.

Fluminense está en el quinto lugar de la clasificación, con 61 puntos en 37 fechas y ya tiene garantizado el cupo a la Copa Libertadores 2026.

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Foto: Fluminense.com.br