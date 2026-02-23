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Doblete de Luifer Hernández para el triunfo del Cúcuta

23 de febrero, 2026

El Cúcuta Deportivo venció al Deportes Tolima, en un duelo de la octava jornada del torneo colombiano.

Luifer Hernández disputó todo el partido y marcó en los minutos 28 y 57, en la victoria motilona 3-2.

El delantero es uno de los líderes goleadores en el vecino país, con 5 tantos en 7 encuentros, 6 de ellos como titular.

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Cúcuta consiguió su primer triunfo con Richard Páez en el banquillo, con lo que está en el puesto 17 de la clasificación, con 6 puntos en 8 fechas.

Tolima usó un equipo mixto, pensando en el compromiso del jueves ante el Deportivo Táchira en la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Lavinotinto.com
Foto: Cucutadeportivofc.com

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