Deportivo Pereira también descartó a Fariñez

El Deportivo Pereira no será el destino futbolístico de Wuilker Fariñez. En una rueda de prensa ofrecida este martes, el conjunto colombiano dio las razones para desistir del fichaje.

“El médico me acompaña porque viene a aclarar el tema Fariñez. Es un médico muy preparado y a él se le hizo un proceso profesional“, destacó el técnico Leonel Álvarez, en declaraciones reflejadas por el cuadro matecaña en la red social X.

El médico Camilo Lopera a continuación aclaró el tema: “Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento“.

Fariñez vivió una situación similar con Atlético Nacional a principios de mes, para días más tarde ser dejado en libertad por el Lens francés.

Por el momento, el guardameta sigue sin equipo y desde Colombia se ha adelantado que el Caracas FC puede ser una posibilidad para retomar su carrera, afectada por una lesión en la rodilla sufrida en 2022 y que le ha hecho pasar varias veces por el quirófano.

