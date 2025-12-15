Deportivo La Guaira anunció 10 bajas

Deportivo La Guaira informó los primeros movimientos en su plantilla de cara a la Temporada 2026.

El cuadro naranja publicó en las redes sociales una lista de 10 jugadores que no continuarán en la institución que ganó la tabla acumulada de 2025.

Francisco Flores, Yordan Osorio, Joiser Arias, Eduardo Fereira, José Caraballo, Giancarlo Schiavone, Giovanni Dolgetta, Ángel Peñaranda y Carlos Subero fueron los jugadores que cerraron su ciclo en el conjunto guaireño.

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Además de ellos, también fue dado de baja el panameño Richard Peralta.

La pretemporada de La Guaira inició con las evaluaciones médicas del plantel que encarará en el primer semestre el torneo nacional y la Copa Libertadores.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo