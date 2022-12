Definidos los cruces de cuartos de final de Catar 2022

El Mundial 2022 ya tiene a solamente ocho equipos en carrera por el máximo título del fútbol. Entre viernes y sábado se disputarán los cuartos de final.

Tres continentes estarán representados. Europa clasificó a cinco selecciones, Sudamérica a dos y África a una.

Buena parte de las favoritas siguen en carrera. España fue uno los nombres sonoros que se despidieron, pero también la voluntariosa Japón y el último cuadro de Concacaf, Estados Unidos.

Marruecos y Portugal son los conjuntos que nunca han jugado una final que permanecen en competencia, en una instancia en la que estarán presentes cuatro países que ya fueron campeones del mundo.

Al igual que en los octavos de final, si hay empate en los 90 minutos se disputará prórroga para definir a los semifinalistas, y si la igualdad persiste, penales.

Octavos de final

Sábado 3 diciembre

11:00 am Países Bajos 3-1 Estados Unidos (Estadio Khalifa) (49)

3:00 pm Argentina 2-1 Australia (Estadio Ahmad bin Ali) (50)

Domingo 4 diciembre

11:00 am Francia 3-1 Polonia (Estadio Al Thumama) (52)

3:00 pm Inglaterra 3-0 Senegal (Estadio Al Bayt) (51)

Lunes 5 diciembre

11:00 am Japón 1-1 (1-3 p) Croacia (Estadio Al Janoub) (53)

3:00 pm Brasil 4-1 Corea del Sur (Estadio 974) (54)

Martes 6 diciembre

11:00 am Marruecos 0-0 (3-0 p) España (Estadio Ciudad de la Educación) (55)

3:00 pm Portugal 6-1 Suiza (Estadio Lusail) (56)

Cuartos de final

Viernes 9 diciembre

11:00 am Croacia vs. Brasil (Estadio Ciudad Educación) (58)

3:00 pm Países Bajos vs. Argentina (Estadio Lusail) (57)

Sábado 10 diciembre

11:00 am Marruecos vs. Portugal (Estadio Al Thumama) (60)

3:00 pm Inglaterra vs. Francia (Estadio Al Bayt) (59)

Semifinales

Martes 13 diciembre

3:00 pm Ganador 57 vs. Ganador 58 (Estadio Lusail)

Miércoles 14 diciembre

3:00 pm Ganador 59 vs. Ganador 60 (Estadio Al Bayt)

Tercer puesto

Sábado 17 diciembre

11:00 am Perdedores semifinales (Estadio Khalifa)

Final

Domingo 18 diciembre

11:00 am Ganadores semifinales (Estadio Lusail).

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo