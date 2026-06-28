Definidos los 32 clasificados a dieciseisavos

La fase de grupos del Mundial 2026 se completó este sábado, con la definición de los clasificados restantes y el cuadro de los dieciseisavos de final.

Colombia y Portugal empataron 0-0. En un duelo intenso, el cuadro cafetero se quedó con el primer lugar del Grupo K con 7 puntos.

República Democrática del Congo venció 3-1 a Uzbekistán y pasó como el mejor de los terceros. Eldor Shomurodov adelantó al conjunto asiático en el 10. La remontada vino con Yoane Wissa en el 68 de penal y el 90+1, y Fiston Mayele en el 78.

Argentina ganó 1-3 a Jordania y cerró con marca perfecta el Grupo J. Giovani Lo Celso de tiro libre en el 19, Lautaro Martínez de penal en el 31 y Lionel Messi de tiro libre en el 80 marcaron por la Albiceleste. Descontó Mousa Tamari en el 55.

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Argelia y Austria igualaron 3-3 y fueron los últimos clasificados a la ronda de 32. Marko Arnautovic adelantó al elenco europeo en el 28, Rafik Belghali empató en el 45. Marcel Sabitzer en el 55, Riyad Mahrez en el 60 y 90+3, Sasa Kalajdzic en el 90+6 consiguieron los tantos restantes.

El cuadro de los dieciseisavos de final, que empezará el domingo con el Sudáfrica-Canadá, quedó de esta manera:

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Foto: Yahoo