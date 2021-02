Definidas las llaves de la Liga de Campeones de Concacaf

Internacional

El América mexicano, dirigidas por el entrenador argentino Santiago Solari, enfrentarán al Olimpia hondureño en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El sorteo celebrado este miércoles determinó el duelo en el que las Águilas de Solari, máximas ganadoras de títulos de la Concacaf, con siete, buscarán la victoria ante el Olimpia, campeón de la competición en dos ocasiones.

“Se trata de un ganador de su país, pero esperamos estar a la altura de nuestra propia historia“, dijo Solari al referirse a su contrario de la primera ronda.

Cruz Azul, que suma seis campeonatos, comenzará el camino por el séptimo ante el Arcahaie de Haití, mientras el León, campeón de México, irá ante el monarca de Canadá, que saldrá entre el Forge y el Toronto, y el Monterrey se las verá en primer fase con el Atletico Pantoja, de República Dominicana.

Enrique Borja, uno de los mejores futbolistas mexicanos del siglo XX, y el entrenador colombiano Óscar Pareja, técnico del Orlando City, llevaron a cabo el sorteo en el que los equipos de Costa Rica quedaron sembrados contra rivales estadounidenses.

El Alajuelense, campeón costarricense, enfrentará en la fase de los 16 mejores al Atlanta United y el Saprissa al Philadelphia Union.

Los cruces de octavos de final los completarán el Real Estelí, de Nicaragua, ante el Columbus Crew estadounidense.

Los partidos de ida de los octavos serán del 6 al 8 de abril próximos y una semana después los duelos de vuelta. Los cuartos de final transcurrirán del 27 al 29 de abril y del a al 6 de mayo y las semifinales, del 10 al 12 de agosto y del 16 al 16 de septiembre.

La final que decidirá al representante de Concacaf en el próximo Mundial de Clubes se jugará a un solo partido en octubre entre los dos ganadores de la semifinal; la sede será en la casa del equipo de mejor rendimiento en las fases anteriores del campeonato.

México es el máximo ganador de títulos de Concacaf con 36, seguido por Costa Rica, con seis; El Salvador, tres; Surinam, Guatemala, Trinidad y Tobago, Honduras, Estados Unidos y Haití, todos con dos.

Octavos de final de Concacaf

Cruz Azul (MEX) vs. Arcahie (HAI)

Canadá 1 vs. León (MEX)

Monterrey (MEX) vs. Atlético Pantoja (DOM)

Colombus Crew (EUA) vs. Real Estelí (NIC)

Philadelphia Union (EUA) vs. Saprissa (CRC)

Atlanta United (EUA) vs. Alajuelense (CRC)

América (MEX) vs. Olimpia (HON)

Portland Timbers (EUA) vs. Marathon (HON).

EFE

Lavinotinto.com