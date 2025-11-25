Definidas las fechas de la Final de la Temporada 2025

La Liga Futve confirmó las fechas y horarios de los partidos de la Final de la Temporada 2025 entre UCV FC y Carabobo FC.

UCV será local en la ida, que se disputará el domingo 30 de noviembre a las 6 de la tarde en el estadio Olímpico de la UCV.

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Carabobo jugará en casa la vuelta, el sábado 6 de diciembre a las 6 de la tarde en el estadio Misael Delgado de Valencia.

El elenco carabobeño se impuso el fin de semana en el Torneo Clausura, mientras que el ucevista -campeón del Apertura- regresó al país tras su gira de preparación por Colombia.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo