David Martínez anotó en el triunfo del LAFC en la US Open Cup

Los Angeles FC, equipo de David Martínez, avanzó a las semifinales de la US Open Cup con aporte goleador del venezolano.

El volante fue titular, jugó 45 minutos y en el 37 anotó el segundo de los tantos de su equipo, en el triunfo 3-1 ante New Mexico United.

Fue el primer partido como abridor para el juvenil con el cuadro estadounidense y el segundo gol anotado, tras marcar en marzo en la MLS.

LAFC se medirá en las semifinales del tradicional torneo copero a Seattle Sounders, en una instancia que se disputará en agosto.

First start ➡️ Goal ⚽️

David Martínez delivers for our second of the match.#LAFCvNMU 2-0 pic.twitter.com/zTjGdIakCx

— LAFC (@LAFC) July 11, 2024