Daniel Rivillo: “Tuvimos más ocasiones que Táchira”

Caracas FC igualó el clásico del fútbol venezolano como local, en un partido en el que rescató un punto tras la remontada de su rival en la segunda parte.

“No pudimos sacar los tres puntos, que era lo que estábamos buscando. Tuvimos más ocasiones que Táchira“, repasó Daniel Rivillo tras el encuentro.

“Estaba seguro que las ocasiones las íbamos a tener porque siempre generamos, nos ha costado concretar“, agregó el lateral.

Loading...

El cuadro rojo empezó adelante en la cuenta pero entre el cierre de la primera etapa y el inicio de la segunda, Deportivo Táchira anotó dos goles. Rivillo fue el encargado de poner el tanto del 2-2 definitivo.

“No había podido generar tanto en el ataque como me hubiese gustado, pero me estrené en un clásico“, analizó en relación a su participación como lateral zurdo, a diferencia de su ubicación habitual por la derecha.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC