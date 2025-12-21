Corinthians del Brujo Martínez alzó la Copa de Brasil

La final de vuelta de la Copa de Brasil se disputó este domingo, con un triunfo del Corinthians ante el Vasco da Gama.

José Andrés Martínez jugó todo el partido, en la victoria 1-2 del club paulista de visita en el Maracaná.

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El «Brujo» vio acción en 8 partidos de la Copa, 6 de ellos como titular incluyendo los 2 de la final.

Con un global de 2-1, el Timao ganó por cuarta vez en su historia la segunda competición en importancia en Brasil y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Foto: Getty Images