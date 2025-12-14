Corinthians del Brujo Martínez a la final de la Copa de Brasil

El Corinthians de José Andrés Martínez clasificó este domingo a la final de la Copa de Brasil, tras vencer en penales al Cruzeiro.

El mediocampista fue titular y disputó 45 minutos en el partido de vuelta de semifinales, en el que el Timao cayó 1-2.

En la tanda, el cuadro paulista se impuso 5-4 y disputará la definición por el segundo torneo en importancia en el país amazónico.

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El rival del Corinthians será el Vasco da Gama, que superó en los penales al Fluminense.

Los partidos se disputarán el 17 y 21 de diciembre, cerrando en Río de Janeiro, con un boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores para el campeón.

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Foto: Corinthians.com.br