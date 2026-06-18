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Colombia cerró la primera jornada con triunfo ante Uzbekistán

18 de junio, 2026

La primera jornada del Mundial 2026 cerró este miércoles con el debut de la última selección sudamericana.

Colombia venció 1-3 a Uzbekistán. En un partido que controló ante un ganoso rival, los goles fueron de Daniel Muñoz en el minuto 40, Luis Díaz en el 65 y Jaminton Campaz en el 90+9. Descontó Abbosbek Fayzullaev en el 60.

Portugal y República Democrática del Congo igualaron 1-1. El elenco lusitano se adelantó con Joao Neves en el 6 pero no sostuvo la ventaja tras un desempeño flojo y Yoane Wissa empató en el 45+5.

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En un duelo de alto vuelo, Inglaterra superó 4-2 a Croacia. Harry Kane adelantó al cuadro británico en el 12 de penal, Martin Baturina igualó en el 36. Kane marcó de cabeza en el 42 y Petar Musa empató en el 45+5.

La segunda mitad fue de dominio inglés, con tantos de Jude Bellingham en el 47 y Marcus Rashford en el 85.

Ghana triunfó 1-0 ante Panamá. El conjunto centroamericano dominó el encuentro pero sufrió el gol en el 90+5 de Caleb Yirenkyi.

Lavinotinto.com
Foto: Yahoo

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