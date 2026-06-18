Colombia cerró la primera jornada con triunfo ante Uzbekistán

La primera jornada del Mundial 2026 cerró este miércoles con el debut de la última selección sudamericana.

Colombia venció 1-3 a Uzbekistán. En un partido que controló ante un ganoso rival, los goles fueron de Daniel Muñoz en el minuto 40, Luis Díaz en el 65 y Jaminton Campaz en el 90+9. Descontó Abbosbek Fayzullaev en el 60.

Portugal y República Democrática del Congo igualaron 1-1. El elenco lusitano se adelantó con Joao Neves en el 6 pero no sostuvo la ventaja tras un desempeño flojo y Yoane Wissa empató en el 45+5.

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En un duelo de alto vuelo, Inglaterra superó 4-2 a Croacia. Harry Kane adelantó al cuadro británico en el 12 de penal, Martin Baturina igualó en el 36. Kane marcó de cabeza en el 42 y Petar Musa empató en el 45+5.

La segunda mitad fue de dominio inglés, con tantos de Jude Bellingham en el 47 y Marcus Rashford en el 85.

Ghana triunfó 1-0 ante Panamá. El conjunto centroamericano dominó el encuentro pero sufrió el gol en el 90+5 de Caleb Yirenkyi.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo