Colombia aseguró su lugar en los dieciseisavos

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 terminó este martes, con los partidos de los grupos K y L.

Colombia venció 1-0 a República Democrática del Congo. Pese a que dominó el encuentro, el gol solo llegó en el minuto 76 por medio de Daniel Muñoz.

El conjunto neogranadino aseguró su boleto a la siguiente ronda mundialista, la segunda escuadra de Conmebol en conseguirlo.

Portugal batió 5-0 a Uzbekistán. La recuperación lusitana se dio con tantos de Cristiano Ronaldo en el 6 y 39, Nuno Mendes en el 17, Rafael Leao en el 87 y autogol de Abduvokhid Nematov en el 60.

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Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 en un partido espeso, de pocas ocasiones.

Croacia eliminó a Panamá con un triunfo 0-1. Pese a que el cuadro centroamericano equiparó condiciones, el tanto llegó del lado europeo con Ante Budimir en el 54.

Con las 48 selecciones con 2 juegos disputados, ya pasaron de ronda México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

Por otro lado, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá jugarán la jornada final ya eliminadas.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo