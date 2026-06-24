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Colombia aseguró su lugar en los dieciseisavos

24 de junio, 2026

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 terminó este martes, con los partidos de los grupos K y L.

Colombia venció 1-0 a República Democrática del Congo. Pese a que dominó el encuentro, el gol solo llegó en el minuto 76 por medio de Daniel Muñoz.

El conjunto neogranadino aseguró su boleto a la siguiente ronda mundialista, la segunda escuadra de Conmebol en conseguirlo.

Portugal batió 5-0 a Uzbekistán. La recuperación lusitana se dio con tantos de Cristiano Ronaldo en el 6 y 39, Nuno Mendes en el 17, Rafael Leao en el 87 y autogol de Abduvokhid Nematov en el 60.

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Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 en un partido espeso, de pocas ocasiones.

Croacia eliminó a Panamá con un triunfo 0-1. Pese a que el cuadro centroamericano equiparó condiciones, el tanto llegó del lado europeo con Ante Budimir en el 54.

Con las 48 selecciones con 2 juegos disputados, ya pasaron de ronda México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

Por otro lado, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá jugarán la jornada final ya eliminadas.

Lavinotinto.com
Foto: Yahoo

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