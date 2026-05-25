Colombia anunció su convocatoria para el Mundial

Este lunes, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer en una rueda de prensa en Bogotá los convocados para el Mundial 2026.

El listado conservó los jugadores que han venido siendo habituales en el ciclo del entrenador argentino, encabezados por Luis Díaz.

La principal ausencia es la de Rafael Santos Borré, con quien Lorenzo se comunicó para informarle de su ausencia: «Le ha aportado mucho a la selección».

«Creo que la actualidad del Cucho (Hernández) en este momento es mejor», argumentó Lorenzo.

El técnico reveló que el plan inicial era trabajar con un grupo de 30 a 32 jugadores antes de dar la lista definitiva, pero la modificación de la fecha del amistoso con Costa Rica del 29 de mayo al 1 de junio, alteró esa idea y llevó a hacer pública con antelación la lista definitiva.

Colombia iniciará la preparación este mismo lunes en Bogotá, se medirá a Costa Rica en El Campín el 1 de junio y el 4 viajará a San Diego para el amistoso del 7 con Jordania. El 10 llegará a Guadalajara, que será su base durante el Mundial.

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La escuadra cafetera está en el Grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG), David Ospina (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas, MEX).

Defensas: Santiago Arias (Independiente, ARG), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Jhon Lucumí (Bologna, ITA), Deiver Machado (Nantes, FRA), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Johan Mojica (Mallorca, ESP), Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING), Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR).

Mediocampistas: Jhon Arias (Palmeiras, BRA), Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG), Jorge Carrascal (Flamengo, BRA), Kevin Castaño (River Plate, ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA), Gustavo Puerta (Racing Santander, ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), James Rodríguez (Minnesota United, EUA), Richard Ríos (Benfica, POR).

Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama, BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis, ESP), Luis Javier Suárez (Sporting, POR), Luis Díaz (Bayern Munich, ALE).

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Foto: Yahoo