Clásicos oriental y andino en la primera fecha de la Temporada 2022

La primera jornada de la Temporada 2022 de la Liga Futve fue revelada este jueves por el ente, incluyendo los duelos Mineros de Guayana-Monagas SC y Estudiantes de Mérida-Deportivo Táchira.

El inicio de la primera división está previsto para el jueves 24 de febrero, aunque no fue difundida la distribución de las fechas en la jornada inaugural.

Caracas FC iniciará su campaña como local ante Aragua FC.

Este año, la máxima categoría se disputará con 16 equipos, en una ronda regular de 30 fechas, seguida de una fase final con tres cuadrangulares para definir cupos internacionales y luego una Final para coronar al campeón de Venezuela.

Primera jornada

Deportivo La Guaira vs. Metropolitanos FC

Zulia FC vs. Deportivo Lara

UCV FC vs. Carabobo FC

Mineros de Guayana vs. Monagas SC

Hermanos Colmenárez vs. Zamora FC

Estudiantes de Mérida vs. Deportivo Táchira

Caracas FC vs. Aragua FC

Academia Puerto Cabello vs. Portuguesa FC

