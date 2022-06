Carlos Ramos es la más reciente alta del Deportivo Lara

Deportivo Lara se mantiene como el equipo más activo en el mercado de intertemporada del fútbol venezolano, sumando a Carlos Ramos como su quinta incorporación.

“Estoy agradecido con la institución por confiar en mí talento, en mi trabajo y crean que voy a dar el cien por ciento para llevar al equipo al lugar donde se merece“, comentó el mediocampista al departamento de prensa larense.

Ramos, de 23 años de edad, llegó proveniente del Deportivo Táchira, además de contar con un paso previo por el Carabobo FC.

“El profesor (Eder Mancilla) me ha pedido que muestre mi juego, que haga lo que sé. Él me conoce, estuvo conmigo en Táchira y en Carabobo en su momento, lo único que me ha pedido es que sea yo mismo dentro de la cancha y que trate de sumar dentro y fuera“, dijo el volante.

Además de Ramos, el Lara incorporó en la actual ventana de transferencias a Agnel Flores -quien marcó en su debut en la pasada jornada-, Joel Infante, Luis Martell y Manuel Granados.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Lara