Carlos Cermeño jugará en el UCV FC

UCV FC anunció la contratación de Carlos Cermeño como su primera alta para el Torneo Clausura 2025.

«¡Traspaso oficial! Portuguesa FC y UCV FC llegan a un acuerdo por el fichaje de Carlos Cermeño«, publicó el elenco capitalino en las redes sociales.

El mediocampista inició el actual semestre en el cuadro llanero, disputando 3 partidos sin goles anotados, además de ver acción en la Copa Venezuela.

UCV, campeón del Torneo Apertura, está a la espera de confirmar en los próximos días el fichaje del atacante Darwin Machís, de amplia experiencia en el extranjero.

