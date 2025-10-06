Caracas y Táchira compartirán grupo en los cuadrangulares del Clausura

Este lunes, la Liga Futve realizó el sorteo de la Fase Final del Torneo Clausura 2025, instancia en la que habrá clásico nacional.

Deportivo Táchira compartirá el Cuadrangular B con Caracas FC, además de Carabobo FC y Metropolitanos FC.

En el Cuadrangular A, Deportivo La Guaira estará acompañado de Monagas SC, Zamora FC y Academia Puerto Cabello.

Luego de seis jornadas, que se disputarán a partir del fin de semana del 19 de octubre, los ganadores de cada grupo se enfrentarán en la Final del Clausura, en la sede del mejor ubicado en la fase regular.

El triunfador del Clausura disputará con UCV FC -vencedor del Torneo Apertura- el título de la Temporada 2025 de la primera división.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo