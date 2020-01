Caracas incorporó a Osío y el ghanés Bonsu

Primera División

El vigente campeón nacional, Caracas FC, anunció dos incorporaciones para la nueva temporada, el defensa Diego Osío y el ghanés Osei Bonsu.

“No sé cómo se dio pero si sé que fue de un día para otro, en dos días se cerró la negociación. A pesar de que no me lo esperaba sin dudas es una grandiosa oportunidad“, comentó Osío al cuerpo de prensa avileño.

El central de 23 años de edad llegó proveniente del Carabobo FC, con un contrato por tres años.

El atacante africano de 19 años militó en la pasada campaña en el Senica eslovaco.

Estas altas se unen a las ya confirmadas de Beycker Velásquez, Carlos Rivero y Junior Alberto Moreno.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC