Caracas FC ganó el clásico como visitante

Un gol en los minutos finales decantó el primer clásico de la Fase Final del Torneo Clausura 2025 a favor del Caracas FC, 2-3 en Pueblo Nuevo ante el Deportivo Táchira.

Luego de un primer tiempo favorable al local, el conjunto rojo tuvo más resolución en el segundo tramo, controló a su rival y consiguió el golpe en el cierre.

Pese a que Táchira tuvo más la pelota en los minutos iniciales, Caracas se adelantó, con un penal ejecutado por Jeriel De Santis en el minuto 22.

El dueño de casa reaccionó pronto y una acción colectiva por la izquierda permitió el remate de Maurice Cova en el 28 para el empate.

Caracas arriesgó más en la segunda mitad y lo reflejó en la cuenta con un tiro libre de José Hernández Chávez en el 63.

De nuevo el aurinegro mostró capacidad para reaccionar y alcanzó la igualdad, con un penal de Adalberto Peñaranda en el 74.

La visita introdujo variantes con las que contrarrestó a su adversario y empezó a generar más peligro. El puntillazo apareció en el tiempo adicional.

Ángel Figueroa ganó una pelota en el área, su tiro dio en el palo y Daniel Rivillo estuvo atento al rebote debajo del arco para marcar en el 90+4.

Con el resultado, Caracas pasó al primer lugar del Cuadrangular B y rompió una racha de tres años y medio sin ganarle a su máximo rival.

2- Táchira: Alejandro Araque, Nelson Hernández, Pablo Camacho, Mauro Maidana, Roberto Rosales, Juan Manuel Requena, Maurice Cova, Luis González (Lucas Cano, 75′), Carlos Sosa, Juan Carlos Ortiz (Adalberto Peñaranda, 46′), José Balza (Jean Castillo, 87′). DT: Edgar Pérez Greco.

3- Caracas: Frankarlos Benítez, Daniel Rivillo, Francisco La Mantia, Luis Del Pino Mago, Jesús Yendis, Leslie Heráldez (Daniel Aguilar, 79′), Vicente Rodríguez, Michael Covea (Irving Gudiño, 86′), Mauricio Márquez (Johan Murillo, 74′), José Hernández Chávez, Jeriel De Santis (Ángel Figueroa, 86′). DT: Fernando Aristeguieta.

Goles: Maurice Cova 28′ Adalberto Peñaranda 74′ p – Jeriel De Santis 22′ p José Hernández Chávez 63′ Daniel Rivillo 90+4′.

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo).

Amonestados: Camacho, Hernández, Requena – Mago, Yendis, Hernández Chávez, De Santis, Márquez.

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal.

Asistencia: 32000.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC