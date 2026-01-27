Caracas FC confirmó al colombiano Juan Sebastián González

El colombiano Juan Sebastián González fue anunciado como uno de los fichajes del Caracas FC para la Temporada 2026.

«Espero que me vaya bien este semestre, acoplarme rápido al ritmo de acá, porque juegan mucho con la pelota, y dar lo mejor de mí», comentó el jugador al departamento de prensa avileño.

González es un atacante de 19 años de edad que se formó en Millonarios, aunque no logró el debut profesional. Firmó con el club capitalino por tres años.

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«El proceso que yo tuve allá es una formación muy completa y acá es casi igual. Lo que me ha afectado un poco es el cambio de clima, acá es un poco más caliente«, detalló el delantero.

«Soy veloz y tengo gol, eso es lo que me define, pero espero aprender mucho más de lo que sé«, aseguró el refuerzo capitalino.

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Foto: Prensa Caracas FC