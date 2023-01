Caracas FC anunció a Diego Luna

El central Diego Luna es la cuarta alta confirmada por el Caracas FC para la Temporada 2023 y la Copa Sudamericana.

“Me contacta mi representante y me dice que voy al Caracas. Me motivó bastante saber que jugaría en el equipo más ganador de Venezuela“, comentó el jugador en una nota de prensa avileña.

Luna, de 23 años de edad, es un defensa de perfil derecho, que militó la pasada campaña en el Zamora FC y firmó por dos años.

“Soy un jugador que se ubica bien a la hora de defender y puedo aportar seguridad al equipo en la última línea“, aseguró el zaguero.

Esta adición se unió a las de Roger Manrique, Edson Rivas y Ronaldo Rivas como las ya anunciadas por el club rojo.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo