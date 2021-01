Caracas anunció a Miguel Celis

Primera División

El delantero Miguel Celis se convirtió en el tercer refuerzo confirmado por el Caracas FC para la nueva temporada.

“Richard Celis, quien es mi primo, me ayudó para que pudiera estar aquí. Una vez que me escribió la directiva lo consulté con él y me habló cosas buenas de la institución“, comentó el jugador, que firmó hasta diciembre de 2022, al cuerpo de prensa avileño.

Celis, de 25 años de edad, llegó proveniente del Zulia FC, equipo que no participó en el Torneo 2020.

“Voy muy bien por arriba. Aguanto la pelota en el ataque, me gusta asociarme y pivotear con mis compañeros. Mi principal fortaleza es la peinada, por lo que estará en mí aportar goles“, señaló el atacante en cuanto a sus características.

Celis se unió a Edson Castillo y el joven nigeriano Ade Oguns como los refuerzos ya confirmados por el club rojo.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo