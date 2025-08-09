Carabobo y Táchira mantuvieron el invicto

La sexta jornada del Torneo Clausura 2025 inició este sábado con dos partidos, en los que Carabobo FC y Deportivo Táchira registraron triunfos.

Carabobo venció 1-0 a Zamora FC. Pese a que el local dominó claramente el juego, el gol de la diferencia vino desde el punto penal, con un cobro de Yohandry Orozco en el minuto 45+4.

En la noche, Táchira superó 1-0 a Anzoátegui FC. El argentino Lucas Acevedo anotó el único gol del encuentro, de cabeza en el 42.

Aurinegros y valencianos continuaron sin perder en el certamen, llegaron a 14 puntos y comparten el primer lugar de la clasificación, a falta de que se complete la fecha.

Este domingo se realizarán los compromisos Metropolitanos FC-Deportivo La Guaira, Estudiantes de Mérida-Caracas FC y Academia Puerto Cabello-UCV FC.

