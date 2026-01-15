Carabobo se reforzó con Alexander González

Carabobo FC anunció este jueves el fichaje de Alexander González para la Temporada 2026 y la Copa Libertadores.

«Con experiencia en Europa y recientemente en Ecuador. Referente de nuestra Vinotinto. El de Catia trae su jerarquía para potenciar la zaga. Bienvenido, Alexander González«, publicó el elenco valenciano en las redes sociales.

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González, lateral de 33 años de edad, está de regreso al fútbol venezolano tras su etapa de dos temporadas en el Emelec ecuatoriano.

Carabobo también informó que el volante Angelo Lucena será baja por lesión tras sufrir «ruptura de ligamento cruzado anterior, más una lesión del cuerno posterior del menisco medial de rodilla derecha«.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo