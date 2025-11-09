Carabobo FC jugará la Final del Clausura

El Cuadrangular B de la Fase Final del Torneo Clausura 2025 completó su actividad este domingo con par de encuentros.

Carabobo FC venció 2-0 a Caracas FC. El cuadro valenciano se impuso con goles de Yohandry Orozco en el minuto 64 y Carlos Ramos en el 86.

El conjunto carabobeño ganó el grupo y será el rival de Academia Puerto Cabello en la Final del semestre, que se disputará a partido único en el estadio Misael Delgado de Valencia.

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Tras quedar eliminado, Caracas ocupará una de las plazas de Venezuela en la próxima Copa Sudamericana.

Deportivo Táchira ganó 2-0 ante Metropolitanos FC. Adalberto Peñaranda en el 14 y Maurice Cova en el 45+1 anotaron ante poco público en Pueblo Nuevo.

Los cuadrangulares terminarán el martes, con el segundo tiempo de Zamora FC 0-1 Puerto Cabello en Barinas.

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Foto: Prensa Carabobo FC