Carabobo anunció a Juan Camilo Pérez

El Carabobo FC confirmó a Juan Camilo Pérez como una de sus incorporaciones para la Temporada 2023 y la Copa Libertadores.

“Carabobo FC anuncia la contratación multianual con opción de extender hasta finales de 2024 del polivalente Juan Camilo Pérez“, indicó una nota oficial del cuadro valenciano.

Pérez, de 23 años de edad, fue parte del Carabobo en 2021 y este año militó en el Breidablik islandés.

“Me siento contento porque aquí me fue excelente, pude tener una gran continuidad. No me queda más que darle las gracias a la directiva que siempre estuvo pendiente de mí y hoy me abre la puerta nuevamente“, comentó el lateral izquierdo.

Recuperado de una lesión de ligamento cruzado, Pérez ya se sumó a los entrenamientos del conjunto dirigido por Juan Domingo Tolisano: “Nuestros objetivos son grandes, queremos entrar a fase de grupos y quedar campeones del torneo local“.

Foto: Prensa Carabobo FC