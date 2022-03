Canadá amarró el primer boleto de Concacaf al Mundial

Canadá se convirtió en la vigésima selección clasificada al Mundial 2022, tras obtener su pasaje como primero del octagonal de Concacaf.

Este domingo, el cuadro norteamericano goleó 4-0 a Jamaica y se aseguró el regreso a la Copa del Mundo luego de más de tres décadas, tras su única participación en México 1986.

Goles de Cyle Larin, Tajon Buchanan, Junior Hoilett y un autogol de Adrian Mariappa hicieron la diferencia para un equipo que tuvo que atravesar tres rondas y 19 partidos (jugará uno más el miércoles) para conseguir el sueño mundialista.

🇨🇦 They’ve done it!

🤩 Canada reach the men’s #WorldCup for the first time since 1986#WCQ | #WorldCup | @CanadaSoccerEN pic.twitter.com/7iiHTZtwxY

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2022