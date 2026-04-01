Calendario del Mundial 2026, actualizado con las selecciones clasificadas vía repechaje intercontinental y europeo.

Calendario Mundial 2026

Fase de grupos

Jueves 11 junio

Grupo A – México vs. Sudáfrica – Ciudad de México – 3:00 pm

Grupo A – Corea del Sur vs. Chequia – Guadalajara – 10:00 pm

Viernes 12 junio

Grupo B – Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Toronto – 3:00 pm

Grupo D – Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles – 9:00 pm

Sábado 13 junio

Grupo D – Australia vs. Turquía – Vancouver – 12:00 am

Grupo B – Catar vs. Suiza – San Francisco – 3:00 pm

Grupo C – Brasil vs. Marruecos – Nueva York – 6:00 pm

Grupo C – Haití vs. Escocia – Boston – 9:00 pm

Domingo 14 junio

Grupo E – Alemania vs. Curazao – Houston – 1:00 pm

Grupo F – Países Bajos vs. Japón – Dallas – 4:00 pm

Grupo E – Costa de Marfil vs. Ecuador – Filadelfia – 7:00 pm

Grupo F – Suecia vs. Túnez – Monterrey – 10:00 pm

Lunes 15 junio

Grupo H – España vs. Cabo Verde – Atlanta – 12:00 pm

Grupo G – Bélgica vs. Egipto – Seattle – 3:00 pm

Grupo H – Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami – 6:00 pm

Grupo G – Irán vs. Nueva Zelanda – Los Angeles – 9:00 pm

Martes 16 junio

Grupo J – Austria vs. Jordania – San Francisco – 12:00 am

Grupo I – Francia vs. Senegal – Nueva York – 3:00 pm

Grupo I – Irak vs. Noruega – Boston – 6:00 pm

Grupo J – Argentina vs. Argelia – Kansas City – 9:00 pm

Miércoles 17 junio

Grupo K – Portugal vs. RD Congo – Houston – 1:00 pm

Grupo L – Inglaterra vs. Croacia – Dallas – 4:00 pm

Grupo L – Ghana vs. Panamá – Toronto – 7:00 pm

Grupo K – Uzbekistán vs. Colombia – Ciudad de México – 10:00 pm

Jueves 18 junio

Grupo A – Chequia vs. Sudáfrica – Atlanta – 12:00 pm

Grupo B – Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Los Angeles – 3:00 pm

Grupo B – Canadá vs. Catar – Vancouver – 6:00 pm

Grupo A – México vs. Corea del Sur – Guadalajara – 9:00 pm

Viernes 19 junio

Grupo D – Estados Unidos vs. Australia – Seattle – 3:00 pm

Grupo C – Escocia vs. Marruecos – Boston – 6:00 pm

Grupo C – Brasil vs. Haití – Filadelfia – 8:30 pm

Grupo D – Turquía vs. Paraguay – San Francisco – 11:00 pm

Sábado 20 junio

Grupo F – Túnez vs. Japón – Monterrey – 12:00 am

Grupo F – Países Bajos vs. Suecia – Houston – 1:00 pm

Grupo E – Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto – 4:00 pm

Grupo E – Ecuador vs. Curazao – Kansas City – 8:00 pm

Domingo 21 junio

Grupo H – España vs. Arabia Saudita – Atlanta – 12:00 pm

Grupo G – Bélgica vs. Irán – Los Angeles – 3:00 pm

Grupo H – Uruguay vs. Cabo Verde – Miami – 6:00 pm

Grupo G – Nueva Zelanda vs. Egipto – Vancouver – 9:00 pm

Lunes 22 junio

Grupo J – Argentina vs. Austria – Dallas – 1:00 pm

Grupo I – Francia vs. Irak – Filadelfia – 5:00 pm

Grupo I – Noruega vs. Senegal – Nueva York – 8:00 pm

Grupo J – Jordania vs. Argelia – San Francisco – 11:00 pm

Martes 23 junio

Grupo K – Portugal vs. Uzbekistán – Houston – 1:00 pm

Grupo L – Inglaterra vs. Ghana – Boston – 4:00 pm

Grupo L – Panamá vs. Croacia – Toronto – 7:00 pm

Grupo K – Colombia vs. RD Congo – Guadalajara – 10:00 pm

Miércoles 24 junio

Grupo B – Suiza vs. Canadá – Vancouver – 3:00 pm

Grupo B – Bosnia y Herzegovina vs. Catar – Seattle – 3:00 pm

Grupo C – Escocia vs. Brasil – Miami – 6:00 pm

Grupo C – Marruecos vs. Haití – Atlanta – 6:00 pm

Grupo A – Chequia vs. México – Ciudad de México – 9:00 pm

Grupo A – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Monterrey – 9:00 pm

Jueves 25 junio

Grupo E – Ecuador vs. Alemania – Nueva York – 4:00 pm

Grupo E – Curazao vs. Costa de Marfil – Filadelfia – 4:00 pm

Grupo F – Japón vs. Suecia – Dallas – 7:00 pm

Grupo F – Túnez vs. Países Bajos – Kansas City – 7:00 pm

Grupo D – Paraguay vs. Australia – San Francisco – 10:00 pm

Grupo D – Turquía vs. Estados Unidos – Los Angeles – 10:00 pm

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Viernes 26 junio

Grupo I – Noruega vs. Francia – Boston – 3:00 pm

Grupo I – Senegal vs. Irak – Toronto – 3:00 pm

Grupo H – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston – 8:00 pm

Grupo H – Uruguay vs. España – Guadalajara – 8:00 pm

Grupo G – Egipto vs. Irán – Seattle – 11:00 pm

Grupo G – Nueva Zelanda vs. Bélgica – 11:00 pm

Sábado 27 junio

Grupo L – Panamá vs. Inglaterra – Nueva York – 5:00 pm

Grupo L – Croacia vs. Ghana – Filadelfia – 5:00 pm

Grupo K – Colombia vs. Portugal – Miami – 7:30 pm

Grupo K – RD Congo vs. Uzbekistán – Atlanta – 7:30 pm

Grupo J – Argelia vs. Austria – Kansas City – 10:00 pm

Grupo J – Jordania vs. Argentina – Dallas – 10:00 pm

Dieciseisavos de final

Domingo 28 junio

Partido 73 – 2do Grupo A vs. 2do Grupo B – Los Angeles – 3:00 pm

Lunes 29 junio

Partido 76 – 1ro Grupo C vs. 2do Grupo F – Houston – 1:00 pm

Partido 74 – 1ro Grupo E vs. 3ro Grupo A/B/C/D/F – Boston – 4:30 pm

Partido 75 – 1ro Grupo F vs. 2do Grupo C – Monterrey – 9:00 pm

Martes 30 junio

Partido 78 – 2do Grupo E vs. 2do Grupo I – Dallas – 1:00 pm

Partido 77 – 1ro Grupo I vs. 3ro Grupo C/D/F/G/H – Nueva York – 5:00 pm

Partido 79 – 1ro Grupo A vs. 3ro Grupo C/E/F/H/I – Ciudad de México – 9:00 pm

Miércoles 1 julio

Partido 80 – 1ro Grupo L vs. 3ro Grupo E/H/I/J/K – Atlanta – 12:00 pm

Partido 82 – 1ro Grupo G vs. 3ro Grupo A/E/H/I/J – Seattle – 4:00 pm

Partido 81 – 1ro Grupo D vs. 3ro Grupo B/E/F/I/J – San Francisco – 8:00 pm

Jueves 2 julio

Partido 84 – 1ro Grupo H vs. 2do Grupo J – Los Angeles – 3:00 pm

Partido 83 – 2do Grupo K vs. 2do Grupo L – Toronto – 7:00 pm

Partido 85 – 1ro Grupo B vs. 3ro Grupo E/F/G/I/J – Vancouver – 11:00 pm

Viernes 3 julio

Partido 88 – 2do Grupo D vs. 2do Grupo G – Dallas – 2:00 pm

Partido 86 – 1ro Grupo J vs. 2do Grupo H – Miami – 6:00 pm

Partido 87 – 1ro Grupo K vs. 3ro Grupo D/E/I/J/L – Kansas City – 9:30 pm

Octavos de final

Sábado 4 julio

Partido 90 – Ganador 73 vs. Ganador 75 – Houston – 1:00 pm

Partido 89 – Ganador 74 vs. Ganador 77 – Filadelfia – 5:00 pm

Domingo 5 julio

Partido 91 – Ganador 76 vs. Ganador 78 – Nueva York – 4:00 pm

Partido 92 – Ganador 79 vs. Ganador 80 – Ciudad de México – 8:00 pm

Lunes 6 julio

Partido 93 – Ganador 83 vs. Ganador 84 – Dallas – 3:00 pm

Partido 94 – Ganador 81 vs. Ganador 82 – Seattle – 8:00 pm

Martes 7 julio

Partido 95 – Ganador 86 vs. Ganador 88 – Atlanta – 12:00 pm

Partido 96 – Ganador 85 vs. Ganador 87 – Vancouver – 4:00 pm

Cuartos de final

Jueves 9 julio

Partido 97 – Ganador 89 vs. Ganador 90 – Boston – 4:00 pm

Viernes 10 julio

Partido 98 – Ganador 93 vs. Ganador 94 – Los Angeles – 3:00 pm

Sábado 11 julio

Partido 99 – Ganador 91 vs. Ganador 92 – Miami – 5:00 pm

Partido 100 – Ganador 95 vs. Ganador 96 – Kansas City – 9:00 pm

Semifinales

Martes 14 julio

Partido 101 – Ganador 97 vs. Ganador 98 – Dallas – 3:00 pm

Miércoles 15 julio

Partido 102 – Ganador 99 vs. Ganador 100 – Atlanta – 3:00 pm

Tercer lugar

Sábado 18 julio

Partido 103 – Perdedor 101 vs. Perdedor 102 – Miami – 5:00 pm

Final

Domingo 19 julio

Partido 104 – Ganador 101 vs. Ganador 102 – Nueva York – 3:00 pm

Horarios de Venezuela

Calendario sujeto a modificaciones

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Foto: Archivo